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«Манчестер Юнайтед» установил уникальное достижение в матче с «Челси»

«Манчестер Юнайтед» впервые в истории не проигрывает «Челси» 12 матчей подряд, сообщается в социальной сети X (ранее Twitter) Squawka.

«Манчестер Юнайтед» за последние 12 очных матчей с «Челси» семь раз сыграл вничью и одержал пять побед.

Напомним, в матче 15-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» со счётом 2:1. «Манчестер Юнайтед» одержал четвёртую победу за последние пять матчей в АПЛ.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 27 очков. В следующем туре команда Эрика тен Хага встретится с «Борнмутом». Матч состоится 9 декабря.

«Челси», в свою очередь, располагается на 10-м месте турнирного зачёта, набрав 19 очков. В следующем туре команда сыграет с «Эвертоном».

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом: