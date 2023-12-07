Эрик тен Хаг — о матче с «Челси»: у меня всегда могут быть жалобы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал победу команды в матче 15-го тура чемпионата Англии с «Челси» (2:1).

«У меня всегда могут быть жалобы, но мы довольны результатом и игрой. Мы это заслужили. В первые 30 минут мы прекрасно справились с задачей на поле.

Не было необходимости пропускать этот гол. Мы отключились. Нам нужно сделать шаги. Мы идём в правильном направлении. Эта команда будет хорошей, и этот проект будет хорошим», — приводит слова тен Хага BBC.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, записав в свой актив 27 очков. В следующем туре команда Эрика тен Хага сыграет с «Борнмутом».

13-летний Эрик тен Хаг общается с Йоханом Круиффом: