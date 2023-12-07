Расклад в борьбе за титул перед последним туром чемпионата Бразилии

В ночь на 7 декабря по московскому времени в Бразилии состоятся матчи заключительного, 38-го тура национального чемпионата.

С высокой долей вероятности титул завоюет «Палмейрас», который в данный момент находится на первой позиции в Серии A. Команда из Сан-Паулу набрала 69 очков после 37 матчей. У её преследователей «Атлетико Минейро» и «Фламенго» — по 66 очков.

Таким образом, ничья в гостевом матче с «Крузейро» в последнем туре гарантирует «Палмейрасу» титул.

Однако даже в случае поражения и побед «Атлетико Минейро» и «Фламенго», звание чемпиона страны скорее всего достанется команде из Сан-Паулу.

При равенстве очков, следующим показателем в Серии A является общее число побед. Здесь у «Палмейраса» преимущество — 20 против 19 у «Атлетико Минейро» и 19 у «Фламенго». Соперники могут только сравняться по этому показателю.

Следующим параметром является разница мячей. У «Палмейраса» она составляет «+31», у «Атлетико Минейро» — «+23», у «Фламенго» — «+15». Отыграть такое преимущество крайне маловероятно.

«Атлетико Минейро» в последнем туре играет в гостях с «Баией», а «Фламенго», также на чужом поле, с «Сан-Паулу».

Все матчи начнутся в 3:30 мск.