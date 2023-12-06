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Расписание спортивных матчей 7 декабря 2023 года — live трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

10 топ-матчей четверга: новый чемпион Бразилии, «Локомотив» — «Ак Барс» и другие
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 7 декабря
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За чем следить 7 декабря: микс из баскетбола, футбола и хоккея!

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Время в материале указано по Москве.

🏀 3:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Сан-Антонио Спёрс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Не начался
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли «Спёрс» удивить всех и переиграть лидера Западной конференции?

Положение «Сан-Антонио» с каждым матчем становится всё плачевнее. После удачных стартовых матчей последовала серия из 14 поражений подряд, которая никак не может закончиться. «Миннесота», в свою очередь, продолжает наслаждаться лидерством на Западе, а также победами в последних четырёх своих играх. Команды уже встречались месяц назад, в плотной борьбе сильнее оказались «Тимбервулвз». Тем не менее статус Энтони Эдвардса перед матчем — под вопросом. Впрочем, как и у Девина Васселла из «Спёрс». Сможет ли техасский коллектив осуществить мини-сенсацию?

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🏒 3:00: «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Питтсбург Пингвинз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продлит ли Кучеров серию с набранными очками?

Как бы ни лихорадило «Тампу» в последних матчах, одно оставалось неизменным — Никита Кучеров стабильно пополнял копилку результативных действий. На сегодняшний день таких набралось уже 42, и это лучший показатель в Национальной хоккейной лиге. Кажется, Никиту сейчас просто не остановить, но «Питтсбург» постарается доказать обратное.

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⚽️ 3:30: «Крузейро» — «Палмейрас», Серия А, 38-й тур

Бразилия - Серия А . 38-й тур
07 декабря 2023, четверг. 03:30 МСК
Крузейро
Белу-Оризонти
Не начался
Палмейрас
Сан-Паулу
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Палмейрас» станет чемпионом?

Финал бразильского сезона – почти как финал бразильского сериала: продолжительно, с массой интриг, но всё-таки с понятной развязкой. «Палмейрас» мчится ко второму титулу подряд – и вот-вот его заберёт. С «Крузейро» команда традиционно почти не испытывает проблем: в последних пяти встречах победили четырежды. Забавно, что в прошлом сезоне команды также встречались в 38-м туре, и будущий чемпион играл на выезде. День сурка! Неужто и победит 2:0?

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🏀 4:00: «Хьюстон Рокетс» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: сможет ли «Оклахома» одолеть одну из сильнейших домашних команд в лиге?

Сезон «Хьюстона» идёт выше ожиданий, команда точно будет бороться за плей-ин. В нынешнем сезоне команда выиграла восемь встреч и проиграла девять матчей. Что удивительно, все победы коллектива пришлись на домашние матчи, где рекорд «Рокетс» составляет 8-1. Игра будет проходить в Хьюстоне, и это может помочь команде закончить серию из трёх поражений подряд. Тем временем «Оклахома-Сити, в свою очередь, выиграла два своих прошлых матча и отлично идёт по сезону, занимая второе место на Западе. Кто окажется сильнее?

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🏒 5:30: «Эдмонтон Ойлерз» — «Каролина Харрикейнз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 05:30 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Не начался
Каролина Харрикейнз
Роли
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Эдмонтон» продолжит победную серию?

После отвратительного старта регулярки «нефтяники» пошли на крайние меры и уволили главного тренера Джея Вудкрофта. Новый наставник «Ойлерз» Крис Ноблох помогает команде преодолеть кризис — в последних четырёх матчах «Эдмонтон» неизменно побеждал. Попадание в зону плей-офф стало для канадцев более реалистичным, но нужно продолжать побеждать, чтобы обойти соперников.

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🏀 6:00: «Лос-Анджелес Клипперс» — «Денвер Наггетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат
07 декабря 2023, четверг. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли «Клипперс» наконец обыграть действующих чемпионов?

Команды уже дважды успели сыграть в нынешнем сезоне, и в обоих случаях «Денвер» оказывался сильнее. Доминирование «Наггетс» в противостоянии с «Клипперс» идёт не первый год: команда из Аризоны выиграла уже восемь подряд очных матчей, а также 11 из 12 последних. Тем не менее «Лос-Анджелес» с каждым матчем смотрится всё сыграннее, процесс адаптации Хардена, хоть и неспешно, но идёт. Сможет ли калифорнийский коллектив закончить неудачную серию?

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🏒 17:00: «Трактор» — СКА, регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2023, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: вернётся ли СКА на победный путь?

Петербургские армейцы повторили лучшую победную серию нынешнего сезона, взяв максимум очков в 11 матчах подряд. Но всё когда-нибудь заканчивается — вот и рывок СКА закончился в Екатеринбурге, где «Автомобилист» оказался сильнее в серии послематчевых бросков. В последней игре перед перерывом подопечные Романа Ротенберга наверняка хотят реабилитироваться за обидное поражение.

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🏒 17:00: «Металлург» — «Торпедо», регулярный чемпионат КХЛ

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2023, четверг. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: прервёт ли «Металлург» серию неудач?

После 11 побед подряд «Магнитка» вновь попала в небольшое пике, потерпев поражения в трёх последних матчах. Запас очков позволяет «сталеварам» не беспокоиться о месте в топ-4, но сместить их с вершины Востока в любое время готов «Авангард», который имеет равное количество баллов при двух матчах в запасе. Чтобы не упускать лидерство, южноуральской команде необходимо выходить из мини-кризиса.

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🏒 19:00: «Локомотив» — «Ак Барс», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Ак Барс
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: смогут ли гости выиграть в основное время?

В этом противостоянии в последние годы гостевым командам на два очка рассчитывать не приходится — последний раз приезжающая сторона побеждала в 2021 году в серии буллитов (тогда это сделал «Локомотив»), а в основное время гости выигрывали аж в 2019-м. Последние пять матчей неизменно оставались за хозяевами встречи — продолжится ли эта тенденция?

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⚽️ 23:15: «Тоттенхэм Хотспур» — «Вест Хэм Юнайтед», АПЛ, 15-й тур

Англия - Премьер-лига . 15-й тур
07 декабря 2023, четверг. 23:15 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Не начался
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: команда Постекоглу вернётся в топ-4?

Лондонцы уже не те, что на старте сезона: по-прежнему хороши почти во всех больших матчах, но теперь теряют очки с аутсайдерами. Изменение парадигмы результатов выбросило «Тоттенхэм» из четвёрки, но отчаиваться рано: уже после 15-го тура при определённом стечении обстоятельств можно туда вернуться. Нужно лишь обыграть в дерби «Вест Хэм» и надеяться на потерю очков «Астон Виллой». Что касается «шпор», то в последних двух сезонах АПЛ клуб имеет положительный баланс встреч с «молотобойцами»: две победы и ничья в четырёх встречах.

Последний матч «Тоттенхэма» — вау!
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