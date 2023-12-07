Названы города, которые примут Кубок Америки — 2024

Официальный сайт Кубка Америки — 2024 обнародовал список арен, которые примут турнир. На каждой пройдёт от одной до трёх игр. Соревнования состоятся с 20 июня по 14 июля в США.

Матчи турнира пройдут на 14 стадионах в 14 городах. Их примут «Эллиджент Стэдиум» (Лас-Вегас, штат Невада), «Эй-Ти-энд-Ти Стэдиум» (Арлингтон, штат Техас), «Банк оф Америка Стэдиум» (Шарлотт, штат Северная Каролина), «Чилдренс Мерси Парк» (Канзас-Сити, штат Канзас), «Эксплория Стэдиум» (Орландо, штат Флорида), «GEHA Филд энд Эрроухед Стэдиум» (Канзас-Сити, штат Миссури), «Хард Рок Стэдиум» (Майами-Гарденс, штат Флорида), «Ливайс Стэдиум» (Санта-Клара, штат Калифорния), «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, штат Джорджия), «Метлайф Стэдиум» (Ист-Рутерфорд, штат Нью-Джерси), «Эн-ар-джи Стэдиум» (Хьюстон, штат Техас), «Кью-ту Стэдиум» (Остин, штат Техас), «Соу-Фай Стэдиум» (Инглвуд, штат Калифорния) и «Стейт-Фарм Стэдиум» (Глендейл, штат Аризона).

Матч открытия состоится в Атланте, а финал — в Майами-Гарденс.

Групповой этап пройдёт с 20 июня по 2 июля, четвертьфиналы — с 4 по 6 июля, полуфиналы — 9 и 10 июля, матч за третье место — 13 июля и, наконец, финал — 14 июля. Решающий матч состоится в один день с финалом Евро-2024.