«Астон Вилла» — «Ман Сити». Холанд и Гвардиола рано расслабились

«Горожане» отстают от конкурентов в гонке за чемпионство. Пора поднажать!

6 декабря состоится матч 15-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 23:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.70. Успех «львов» оценён в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 6 декабря 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.09. Поставить на «обе забьют» можно за 1.51.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата Англии «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» (06.12.2023)

В самом разгаре 32-й розыгрыш английской Премьер-лиги. 6 декабря состоится шесть матчей 15-го тура. В одном из них на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме померяются силами «Астон Вилла» и «Манчестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 23:15 мск. Главный судья — Джон Брукс.

В последних 10 турах в чемпионате Англии «Астон Вилла» уступила только «Ноттингем Форест» (0:2). Также она сыграла вничью с «Вулверхэмптоном» (1:1). «Львы» поднялись на четвёртую строчку в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет четыре очка.

Несмотря на сильно ограниченные ресурсы, Унаи Эмери построил очень классную команду. Теперь за многими футболистами клуба из Бирмингема охотятся лидеры. За примером далеко ходить не нужно, недавно появлялась информация, что «Арсенал» планирует приобрести Дугласа Луиса.

25-летний бразилец в этом сезоне принял участие в 22 встречах во всех официальных турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Унаи Эмери выразил надежду, что футболист останется в «Астон Вилле». По его словам, клуб не планирует продавать Луиса.

Единственной проблемой, которую предстоит устранить Унаи Эмери, является неуверенная игра «львов» на выезде. В восьми встречах в чемпионате Англии в гостях они одержали только три победы и два раза сыграли вничью. За этот период времени забили только 10 мячей, а пропустили — 15.

«Манчестер Сити», в свою очередь, в последних восьми турах в АПЛ победил только «Брайтон» (2:1), «Манчестер Юнайтед» (3:0) и «Борнмут» (6:1). Также он сыграл вничью «Челси» (4:4), «Ливерпулем» (1:1) и «Тоттенхэмом» (3:3). Уступил клуб «Вулверхэмптону» (1:2) и «Арсеналу» (0:1).

В результате подопечные Хосепа Гвардиолы спустились на третью строчку в турнирной таблице. Отрыв от «Астон Виллы» составляет всего одно очко. Кроме того, «горожане» не без труда победили «Лейпциг» (3:2) в матче 5-го тура Лиги чемпионов. После первого тайма они проигрывали со счётом 0:2.

Бросается в глаза, что «Манчестер Сити» стал очень часто пропускать. В последних 13 матчах во всех официальных турнирах — 18 мячей. Не в последнюю очередь это связано с тем, что Хосеп Гвардиола перешёл на более атакующую схему с тремя защитниками.

В 14 матчах в чемпионате Англии «горожане» забили 36 голов — больше всех. 14 из них записал на свой счёт Эрлинг Холанд. Также он отметился четырьмя результативными передачами. Примечательно, что после игры последнего тура с «Тоттенхэмом» норвежец раскритиковал главного арбитра Саймона Хупера.

Всё из-за эпизода в концовке встречи со «шпорами». На Холанде были нарушены правила, однако Хупер дал знак продолжать игру. Эрлинг сразу же вывел Джека Грилиша пасом один на один, но рефери внезапно решил остановить игру и дать жёлтую карточку защитнику «шпор».

За выраженное в грубой форме в социальных сетях недовольство решением Хупера Холанду грозит наказание от Футбольной ассоциации Англии. По некоторой информации, норвежец может получить дисквалификацию. Однако другие информаторы утверждают, что никто не будет наказан, в том числе избежит дисквалификации и Эрлинг.

Так или иначе, хорошим вариантом для ставки видится ОЗ + ТБ 3.5 мяча за коэффициент 2.35. На домашнем стадионе «Астон Вилла» выступает невероятно здорово. Во всех 10 матчах в различных турнирах дома она одержала победы. За этот период времени «львы» пропустили только семь мячей, а забили — 31.

В семи из восьми последних очных встреч забивали обе команды, и бóльшая часть игр получилась результативной. Даже если Холанд пропустит матч, Гвардиола наверняка найдёт ему достойную замену. Например, в лице Хулиана Альвареса.

Прогноз и ставки на матч 15-го тура АПЛ «Астон Вилла» — «Манчестер Сити» 6 декабря 2023 года

Есть все основания полагать, что предстоящая игра получится очень результативной. Причём забьют наверняка обе команды. У «Астон Виллы» просто феноменальная статистика выступлений дома. У «Манчестер Сити» же шикарный подбор исполнителей, а также отточенный за долгие годы Гвардиолой остроатакующий стиль. В конце концов, встретятся два самых результативных клуба Англии. Ждём, что они устроят голевой праздник.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.35.