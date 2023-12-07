Гаэль Клиши: «Сити» повезло, что они не пропустили больше в матче с «Виллой»

Экс-защитник «Манчестер Сити» Гаэль Клиши высказался об игре своей бывшей команды в матче 15-го тура с «Астон Виллой» (0:1).

«Сити» провёл один из худших матчей, что мы видели в их исполнении. Не хватало динамичности. Команде Гвардиолы ещё повезло, что не пропустили два, а то и три-четыре гола», – приводит слова Клиши BBC.

В матче 15-го тура «Астон Вилла» нанесла 22 удара в сторону ворот «Манчестер Сити», семь из которых пришлись в створ. «Горожане», в свою очередь, пробивали по воротам Эмилиано Мартинеса только дважды.

По итогам игры «Астон Вилла» вышла на третье место в АПЛ с 32 очками. Отставание бирмингемцев от лидирующего «Арсенала» составляет четыре очка. «Манчестер Сити» опустился на четвёртую строчку, имея в активе 30 очков.