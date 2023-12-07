Гладилин: без Абаскаля «Спартак» будет выглядеть лучше — его эмоции уже раздражают

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал решение КДК РФС отстранить наставника красно-белых Гильермо Абаскаля на два матча. Напомним, в матче 17-го тура с «Ахматом» (1:2) испанский специалист в ходе конфликтного эпизода с полузащитником Бернардом Беришей толкнул того в спину.

«Решение справедливое, наказание не жёсткое. Так тренер вести себя не должен. Можно сказать, что без Абаскаля «Спартак» в следующих матчах будет выглядеть лучше, потому что его эмоции уже немного раздражают. А так он будет сидеть за стеклом, никому не мешать, а в раздевалке уже пусть говорит то, что считает нужным», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Московская команда набрала 27 очков после 17 туров.