Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Дамак — Аль-Иттихад. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин: без Абаскаля «Спартак» будет выглядеть лучше — его эмоции уже раздражают

Гладилин: без Абаскаля «Спартак» будет выглядеть лучше — его эмоции уже раздражают
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал решение КДК РФС отстранить наставника красно-белых Гильермо Абаскаля на два матча. Напомним, в матче 17-го тура с «Ахматом» (1:2) испанский специалист в ходе конфликтного эпизода с полузащитником Бернардом Беришей толкнул того в спину.

«Решение справедливое, наказание не жёсткое. Так тренер вести себя не должен. Можно сказать, что без Абаскаля «Спартак» в следующих матчах будет выглядеть лучше, потому что его эмоции уже немного раздражают. А так он будет сидеть за стеклом, никому не мешать, а в раздевалке уже пусть говорит то, что считает нужным», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Муценко.

На данный момент «Спартак» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ. Московская команда набрала 27 очков после 17 туров.

Материалы по теме
Абаскаль дисквалифицирован на два матча РПЛ за «борцовский приём» против Бериши
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android