Радимов: я за слово «дебил» когда-то получил бан на 5 игр, наказания КДК стали гуманнее

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов отреагировал на дисквалификацию наставника «Ростова» Валерия Карпина за употребление слова «дебил» в адрес тех, кто принял решение проводить матчи 17-го тура РПЛ в сильнейший снегопад.

«Валерия Карпина за использование слова «дебил» дисквалифицировали на один матч, ещё один — условно. А ведь многие любители футбола постарше помнят, как за это же слово, но в отношении КДК я когда-то получил бан аж на пять игр! Наказания в нашем футболе стали куда гуманнее за 17 лет, не правда ли? Зато фраза, как говорится, «ушла в народ» и нередко появлялась на трибунах усилиями болельщиков

Вообще, было бы интересно узнать, как бы сейчас наказали игрока за подобное высказывание? Может, кто-то рискнёт?» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, Радимов назвал членов КДК «дебилами» в 2004 году и получил пять матчей дисквалификации. Позже он извинился за своё высказывание перед КДК. Валерий Карпин за свои слова получил один матч бана (плюс ещё один матч условно).