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Стал известен состав сборной Пути регионов на Матч звёзд Кубка России

Стал известен состав сборной Пути регионов на Матч звёзд Кубка России
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Определился состав команды Пути регионов на Матч звёзд Кубка России. Об этом сообщил официальный телеграм-канал турнира.

Команда Пути регионов: Владимир Сугробов («СКА-Хабаровск»), Олег Баклов («Уфа»), Александр Коренблюм («Динамо» Санкт-Петербург), Данил Пелих («Ротор»), Константин Морозов («Амкар»), Владислав Ослоновский (2DROTS), Эдамс Скляр (2DROTS), Анатолий Катрич («Амкал»), Никита Дубчак («Амкал»), Алан Хачиров («Спартак-Нальчик»), Александр Борисов («Биолог-Новокубанск»), Ян Шанин («Знамя Труда»), Кирилл Панченко («Химки»), Роман Шалин («Химик-Август»), Александр Давыденко («Химик-Август»), Клуцей Годфред (2DROTS), Кирилл Корепов («Динамо» Вологда), Максим Турищев («Родина»).

Выставочный Матч звёзд Кубка России состоится в субботу, 16 декабря. Между собой встретятся сборные Пути РПЛ и Пути регионов.

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