Евсеев, Кузнецов и Каряка возглавят сборную Пути регионов на Матче звёзд Кубка России

Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев, наставник медиаклуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов и главный тренер «Родина Медиа» Андрей Каряка официально возглавят сборную Пути регионов в Матче звёзд Фонбет Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба турнира в телеграм-канале.

Ранее в СМИ сообщалось, что глава отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников и бывший полузащитник национальной команды страны Александр Мостовой станут тренерами сборной Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России по футболу.

Напомним, шоу-матч сборной Пути регионов со сборной Пути РПЛ состоится 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове. Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.