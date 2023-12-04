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Евсеев, Кузнецов и Каряка возглавят сборную Пути регионов на Матче звёзд Кубка России

Евсеев, Кузнецов и Каряка возглавят сборную Пути регионов на Матче звёзд Кубка России
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Главный тренер «Кубани» Вадим Евсеев, наставник медиаклуба 2DROTS Дмитрий Кузнецов и главный тренер «Родина Медиа» Андрей Каряка официально возглавят сборную Пути регионов в Матче звёзд Фонбет Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба турнира в телеграм-канале.

Ранее в СМИ сообщалось, что глава отдела подготовки тренеров Академии Российского футбольного союза (РФС) Сергей Овчинников и бывший полузащитник национальной команды страны Александр Мостовой станут тренерами сборной Пути РПЛ в Матче звёзд Кубка России по футболу.

Напомним, шоу-матч сборной Пути регионов со сборной Пути РПЛ состоится 16 декабря на «Live Арене» в Сколкове. Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.

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