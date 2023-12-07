Саттон — о Райе: он не имеет права так ошибаться, если «Арсенал» хочет выиграть АПЛ

Бывший форвард «Челси» Крис Саттон высказался об игре испанского голкипера «Арсенала» Давида Райи в матче 15-го тура АПЛ с «Лутоном».

«Единственный вопрос с точки зрения Артеты и дебатов Райи и Рамсдейла: может ли его упрямство, продолжать игру с Давидом Райей на этой позиции, стоить им титула в конце сезона? Я просто не понимаю этого. Я знаю, что происходило в начале сезона. Он намекал, что игры между вратарями будут распределяться поровну, но позавчера, по-моему, произошла пара серьёзных ошибок. Райя не имеет права и дальше так ошибаться, если «Арсенал» хочет выиграть АПЛ.

Люди говорят, что Райя хорошо играет ногами, а руками – не очень хорошо. Это справедливая оценка? Так ли это? В АПЛ ты должен доминировать в своей штрафной. Доминирует ли он, когда соперник делает навес? Нет. Что касается отражения ударов, он в порядке, такие голы, как в игре с «Лутоном», когда мяч прошёл под ним, могут случиться с любым. Но с точки зрения борьбы за титул, а «Арсенал» борется за него, это плохой гол. Деклан Райс спас Давида», — приводит слова Саттона Daily Mail.