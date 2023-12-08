Экс-игрок сборной Украины Милевский закодировался и похудел на 20 кг

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артём Милевский закодировался от алкоголизма, сообщает Sport.ua.
По данным источника, Милевский после прохождения комплексной реабилитации от алкоголизма в одной из столичных клиник избавился от проблем с алкоголем, а также скинул 20 кг.
Напомним, о госпитализации бывшего нападающего «Динамо» Киев и сборной Украины стало известно в конце сентября.
Напомним, помимо киевского «Динамо» нападающий выступал за такие клубы, как брестское «Динамо», хорватский «Хайдук», «Тосно», румынская «Конкордия», украинский «Минай», венгрская «Кишварда», турецкий «Газиантепспор».
В составе сборной Украины Милевский провёл 50 матчей, в которых записал в свой актив восемь голов.
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