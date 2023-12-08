Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Экс-игрок сборной Украины Милевский закодировался и похудел на 20 кг

Бывший нападающий киевского «Динамо» и сборной Украины Артём Милевский закодировался от алкоголизма, сообщает Sport.ua.

По данным источника, Милевский после прохождения комплексной реабилитации от алкоголизма в одной из столичных клиник избавился от проблем с алкоголем, а также скинул 20 кг.

Напомним, о госпитализации бывшего нападающего «Динамо» Киев и сборной Украины стало известно в конце сентября.

Напомним, помимо киевского «Динамо» нападающий выступал за такие клубы, как брестское «Динамо», хорватский «Хайдук», «Тосно», румынская «Конкордия», украинский «Минай», венгрская «Кишварда», турецкий «Газиантепспор».

В составе сборной Украины Милевский провёл 50 матчей, в которых записал в свой актив восемь голов.

Украинская футболистка забила со штрафного от центральной линии