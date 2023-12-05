Игрок «Рубина» Фамейе — о Милевском: Артём мог втаптывать тебя в грязь, а мог и вдохновить

Футболист «Рубина» Джоэль Фамейе вспомнил, как выступал в брестском «Динамо» вместе с экс-нападающим сборной Украины Артёмом Милевским.

«Знаешь, мне он нравился. Если от тебя исходит негативная энергетика, мне плевать, что ты говоришь. У Милевского была и такая энергетика, и позитивная — и мне важнее именно она. Зарубались не только в играх, но и на тренировках. Артём повторял мне: «Я должен забивать и жду от тебя голевых передач». Если их не было, возникали проблемы. Что я отвечал Милевскому? «Прекрати, нафиг, пинать меня. На одном моём промахе игра заканчивается? Ты не помогаешь ни мне, ни себе».

Артём не успокаивался — подходил ко мне, брал за грудки, тряс: «Что ты стоишь? Двигайся! Беги за мячом, чтобы отдать мне, ****!» Но знаешь, что ещё Милевский мог говорить? «Ты лучший в команде. Иди и забивай». Он мог втаптывать тебя в грязь, а мог и вдохновить. Когда я забивал, Артём подбегал ко мне и кричал: «****, я тебе говорил, ***!» — приводит слова Фамейе Sport24.