Чемпионат России по футболу: расписание матчей 18-го тура РПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 8 декабря, матчем «Локомотив» — «Урал» стартует 18-й тур Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Этот тур станет заключительным в текущем календарном году. После него команды уйдут на зимний перерыв, который продлится до весны 2024 года.

Российская Премьер-Лига, сезон-2023/2024, 18-й тур:

8 декабря, пятница

19:00 мск. «Локомотив» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург);

9 декабря, суббота

14:00 мск. «Спартак» (Москва) — «Крылья Советов» (Самара);

16:30 мск. «Ахмат» (Грозный) — «Ростов» (Ростов-на-Дону);

19:45 мск. «Зенит» (Санкт-Петербург) — «Пари Нижний Новгород» (Нижний Новгород);

10 декабря, воскресенье

14:00 мск. «Факел» (Воронеж)— «Динамо» (Москва);

16:30 мск. «Сочи» (Сочи) — «Оренбург» (Оренбург);