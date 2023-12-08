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Локомотив — Урал: прямая онлайн-трансляция матча 18-го тура РПЛ, где смотреть онлайн, видео голов, 8 декабря 2023 года

«Локо» догонит лидеров РПЛ? Сначала надо справиться с командой Гончаренко! LIVE
Георгий Илющенко
«Локомотив» — «Урал». LIVE
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После победы над «Зенитом» настроение у парней Галактионова должно быть хорошим. Ещё и играть дома.

Друзья, всем привет! В РПЛ начинается 18-й, последний перед долгой зимней паузой тур. И стартует он уже сегодня, в пятницу, 8 декабря, всего одним матчем.

Открывать последний тур в первой части сезона доверено «Локомотиву» и «Ахмату». Команда Галактионова меньше недели назад во второй раз за нынешний чемпионат прихлопнула «Зенит». Так что настроение в преддверии очередного матча должно быть просто волшебным. Главное, чтобы настрой соответствовал.

«Урал» же продолжает тонуть. В предыдущем туре команда Гончаренко проиграла на выезде «Пари НН». Правда, перед этим выдала неожиданную вспышку и победила дома «Краснодар», который на тот момент возглавлял турнирную таблицу.

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Урал
Екатеринбург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Кто же заберёт очки сегодня? «Чемпионат» предлагает следить за московским матчем вместе. Начало — в 19:00 мск. Присоединяйтесь!

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