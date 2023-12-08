После победы над «Зенитом» настроение у парней Галактионова должно быть хорошим. Ещё и играть дома.

«Локо» догонит лидеров РПЛ? Сначала надо справиться с командой Гончаренко! LIVE

Друзья, всем привет! В РПЛ начинается 18-й, последний перед долгой зимней паузой тур. И стартует он уже сегодня, в пятницу, 8 декабря, всего одним матчем.

Открывать последний тур в первой части сезона доверено «Локомотиву» и «Ахмату». Команда Галактионова меньше недели назад во второй раз за нынешний чемпионат прихлопнула «Зенит». Так что настроение в преддверии очередного матча должно быть просто волшебным. Главное, чтобы настрой соответствовал.

«Урал» же продолжает тонуть. В предыдущем туре команда Гончаренко проиграла на выезде «Пари НН». Правда, перед этим выдала неожиданную вспышку и победила дома «Краснодар», который на тот момент возглавлял турнирную таблицу.

Кто же заберёт очки сегодня? «Чемпионат» предлагает следить за московским матчем вместе. Начало — в 19:00 мск. Присоединяйтесь!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.