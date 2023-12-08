Спортдиректор «Фенербахче» поедет в Италию на переговоры с «Миланом» по Круничу

Спортивный директор «Фенербахче» Марио Бранко в ближайшее время отправится в Италию, чтобы обсудить трансфер боснийского полузащитника Раде Крунича с «Миланом». Об этом сообщает журналист Ягыз Сабунчоглу в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «Фенербахче» уже договорилось с футболистом и его представителями о личном контракте.

Напомним, турецкий клуб уже пытался приобрести Крунича в прошедшее летнее трансферное окно, но итальянцев не устроила сумма предложения. По сообщениям СМИ, руководство клуба предлагало «Милану» € 10 млн, а игроку был предложен контракт до конца июня 2027 года с зарплатой в € 3 млн в год.

30-летний боснийский футболист в этом сезоне принял участие в 14 матчах «россонери» во всех турнирах, но результативными действиями не отметился. Действующий контракт Крунича с «Миланом» рассчитан до лета 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Раде в € 10 млн.