Денис Бояринцев: меня могли убрать раньше, но в команду верили

Бывший главный тренер «Сокола» Денис Бояринцев рассказал, что мог покинуть саратовский клуб раньше. Также российский специалист выразил мнение, что «Сокол» поправит свои дела в нынешнем сезоне.

«Меня могли убрать раньше, но в команду верили. А матчи с «Нефтехимиком» и «Кубанью» стали ключевыми. Если в первом добились выездной ничьей, то дома «Кубани» уступили из-за индивидуальных ошибок. Если бы с «Кубанью» сыграли удачнее, шанс поработать мне бы ещё дали. В любом случае команда в четырёх очках от 10-го места. Весной шансы остаться в ФНЛ хорошие. Как бы там ни было – я желаю этого «Соколу». Надеюсь, они поправят свои дела», — приводит слова Бояринцева «РБ Спорт».

Об уходе Бояринцева из «Сокола» стало известно 29 ноября. Первую часть сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги саратовский клуб закончил на 16-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 20 очков за 20 матчей. Ранее Бояринцев работал с такими командами, как «Новосибирск», «Родина», «КАМАЗ», «Текстильщик» и «Носта».