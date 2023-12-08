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«Барселона» ищет «нового Яя Туре». Клуб привлекает полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс

«Барселона» ищет «нового Яя Туре». Клуб привлекает полузащитник «Ньюкасла» Бруно Гимарайнс
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Каталонская «Барселона» проявляет интерес к полузащитнику английского «Ньюкасла» Бруно Гимарайнсу. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

По информации источника, сине-гранатовые разыскивают «нового Яя Туре» и уже нацелились на трёх игроков, способных усилить центр поля. Одним из них является 26-летний бразилец Бруно Гимарайнс, выступающий за «Ньюкасл». К «сорокам» хавбек присоединился в 2022 году из «Лиона», в этом сезоне он провёл 14 матчей в рамках английской Премьер-лиги, отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей. В прошлой кампании футболист набрал девять очков по системе «гол+пас» (четыре забитых мяча и пять ассистов).

«Ньюкасл» после 15 туров английской Премьер-лиги сезона-2023/2024 располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 26 очков.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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