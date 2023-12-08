Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Хетафе — Валенсия. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Лион» планирует зимой подписать пять опытных игроков для сохранения места в Лиге 1

«Лион» планирует зимой подписать пять опытных игроков для сохранения места в Лиге 1
Аудио-версия:
Комментарии

Футбольный клуб «Лион» планирует провести ряд усилений в зимнее трансферное окно. Руководство клуба рассчитывает приобрести пятерых опытных футболистов в первую команду, чтобы сохранить прописку в высшем дивизионе Франции. Об этом сообщает L`Equipe.

Среди потенциальных новичков клуба называют марокканского защитника «Вест Хэма» Найефа Агера, алжирского форварда лондонцев Мохамеда Саида Бенрахму, боснийского полузащитника «Милана» Раде Крунича, а также 21-летнего нападающего «ПСЖ» Уго Экитике. Эти футболисты могут присоединиться к «Лиону» зимой как на правах полноценного трансфера, так и на правах аренды.

Сообщается, что «Лион» сможет потратить этой зимой на трансферы € 50 млн, без учёта собственных продаж.

Напомним, после 14 сыгранных туров французской Лиги 1 «Лион» заработал лишь семь очков и расположился на последней, 18-й строчке турнирной таблицы.

Материалы по теме
«Лион» из-за концерта не сможет сыграть матч стыков за право не вылететь в Лигу 2
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android