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Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 16-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024

Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 16-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024
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Сегодня, 8 декабря, матчем «Хетафе» — «Валенсия» стартует 16-й тур испанской Ла Лиги.

В 16-м туре чемпионата Испании состоятся следующие 10 встреч (время — московское):

8 декабря, пятница:

«Хетафе» — «Валенсия» (23:00).

9 декабря, суббота:

«Алавес» — «Лас-Пальмас» (16:00);
«Бетис» — «Реал» Мадрид (18:15);
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад» (20:30);
«Мальорка» — «Севилья» (23:00).

10 декабря, воскресенье:

«Атлетико» М — «Альмерия» (16:00);
«Гранада» — «Атлетик» Б (18:15);
«Кадис» — «Осасуна» (20:30);
«Барселона» — «Жирона» (23:00).

11 декабря, понедельник:

«Райо Вальекано» — «Сельта» (23:00).

Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 38 очков после 15 матчей. Второе место занимает «Жирона», заработав 38 очков. «Барселона» (34) располагается на третьей строчке.

Полные трансляции матчей испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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