Чемпионат Испании по футболу: расписание матчей 16-го тура Ла Лиги сезона-2023/2024

Сегодня, 8 декабря, матчем «Хетафе» — «Валенсия» стартует 16-й тур испанской Ла Лиги.
В 16-м туре чемпионата Испании состоятся следующие 10 встреч (время — московское):
8 декабря, пятница:
«Хетафе» — «Валенсия» (23:00).
9 декабря, суббота:
«Алавес» — «Лас-Пальмас» (16:00);
«Бетис» — «Реал» Мадрид (18:15);
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад» (20:30);
«Мальорка» — «Севилья» (23:00).
10 декабря, воскресенье:
«Атлетико» М — «Альмерия» (16:00);
«Гранада» — «Атлетик» Б (18:15);
«Кадис» — «Осасуна» (20:30);
«Барселона» — «Жирона» (23:00).
11 декабря, понедельник:
«Райо Вальекано» — «Сельта» (23:00).
Турнирную таблицу чемпионата Испании возглавляет мадридский «Реал». Команда набрала 38 очков после 15 матчей. Второе место занимает «Жирона», заработав 38 очков. «Барселона» (34) располагается на третьей строчке.
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