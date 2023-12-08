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ЭСК: Кукуляк верно не удалил Беришу в матче «Ахмат» – «Спартак»

В среду, 6 декабря, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором был рассмотрен эпизод в матче 17-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (2:1). Красно-белые обратились в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Евгения Кукуляка в моменте с неудалением игрока «Ахмата» Бернарда Бериши на 36-й минуте матча.

«Судья правильно не удалил с поля Бернарда Беришу («Ахмат») на 36-й минуте матча.

По правилам игры игрок наказывается предупреждением, если он совершает провокационные или подстрекательские действия при праздновании забитого гола вне зависимости от места, где он производит эти действия.

Члены комиссии не считают действия игрока «Ахмата» агрессивными, так как его прыжок нельзя расценивать как попытку использования чрезмерной силы или жестокости в отношении главного тренера команды «Спартак-Москва» Гильермо Абаскаля:

– прыжок не был направлен очевидно в сторону официального лица команды;

– прыжок был произведен на расстоянии от главного тренера «Спартака».

Комиссия единогласно поддерживает решение судьи ограничиться вынесением предупреждения игроку «Ахмата» за неспортивное поведение в данном эпизоде», — приводится текст решения ЭСК на сайте РФС.