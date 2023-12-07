Карпин и Абаскаль дисквалифицированы до весны. Тренеру «Спартака» просто повезло?

КДК РФС вынес решения по резонансным эпизодам минувшего, 17-го тура. Их набралось достаточно. Там и ругань Карпина в адрес чётко не обозначенных людей, и силовой бросок Абаскаля в матче с «Ахматом». И ещё несколько не таких ярких, но важных моментов.

Абаскаль получил два матча дисквалификации. Помогли извинения

Председатель КДК Артур Григорьянц сообщил, что главный тренер «Спартака» получил за свой поступок два матча дисквалификации. Плюс один – условно. У некоторых появились вопросы, ведь по дисциплинарному регламенту физическое воздействие – это до четырёх матчей бана. Но помогли извинения. Накануне заседания КДК Абаскаль попросил прощения у всего российского футбола.

Гильермо Абаскаль главный тренер «Спартака» «Прежде всего хотел бы эту ситуацию проанализировать, рассказать о ней. Потому что у меня не было этой возможности после матча, так как я был удалён. Я отреагировал, потому что в тот момент был агрессивный жест в мою сторону. Думаю, что любой нормальный человек отреагировал бы неким способом, чтобы защитить себя. Это обычная реакция. Но я прекрасно понимаю, что являюсь главным тренером «Спартака» и должен быть выше этого. Приношу извинения российскому футболу за то, что случилось».

На заседание Абаскаль приехал лично, вместе с юристом и переводчиком. Видимо, это растрогало всех. Ведь не так часто виновники приходят сами. Вот слова Григорьянца после процесса.

«Абаскаль принял участие в заседании вместе с юристом, переводчиком. Он признал своё поведение неправильным. Ещё раз извинился. Сказал, что примет любое наказание. Мы рассмотрели все видео. Решение – дисквалифицировать Абаскаля на три матча, один из которых — условно. Испытательный срок — один год. Извинения Абаскаля повлияли на наказание. В ином случае оно бы могло быть жёстче. Абаскаль сожалел о своих действиях. Говорил, что тренер не должен себя так вести», – сказал председатель КДК.

Гильермо Абаскаль Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Таким образом, Абаскаль пропустит последний осенне-зимний матч с «Крыльями». И первый в весенней части — с «Зенитом».

Карпин тоже пропустит следующую игру. За слова в эфире

Главный тренер «Ростова» получил более мягкое наказание – один матч полноценной дисквалификации, второй – условно. Всё из-за того, что после матча с ЦСКА назвал «дебилами» и «идиотами» тех, кто принял решение играть в снегопад. При этом не конкретизировал, кого именно.

На заседание он не приехал. Особо ни перед кем не извинялся. Поэтому снисхождения не получил.

Артур Григорьянц председатель КДК РФС «Карпин принял участие в заседании по видеосвязи. Мы посмотрели два видео. Одно из которых, где Карпин отправляется после матча к судье. Карпин, когда уходил, показывал судье пальцем. Мы обратились к судье с просьбой предоставить дополнительный рапорт по поводу общения с Карпиным. Судья сказал, что Карпин задал вопрос в спокойной манере: «Кто принял решение провести матч?» Ответ был дан, но Валерий Георгиевич переспросил. Судья ответил, что это его решение. Карпин показал пальцем: «Надо думать». Карпин перед интервью знал, что решение принимал судья. Мы поговорили с ним, он объяснил, что до конца не верил, что судья принимал решение. Карпин признал, что, наверное, зря эти слова были произнесены. Он был готов понести наказание, но отметил, что в таких условиях играть нельзя».

Помимо этого, дисквалификацию на два матча получил защитник «Ростова» Виктор Мелёхин, который заработал удаление в концовке встречи с ЦСКА. В протоколе фигурировала запись «агрессивное поведение, удар соперника мячом во время остановки игры».

Виктор Мелёхин и Валерий Карпин Фото: Артем Гусев, «Чемпионат»

Что ещё решил КДК: