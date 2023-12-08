Тен Хаг: с первой тренировки я понял, что у Мактоминея потрясающее голевое чутьё

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг отметил высокую результативность номинального опорного полузащитника Скотта Мактоминея в нынешнем сезоне.

«На самом деле с первого момента, как я увидел Скотта, понял, что у него очень хорошее чутьё, позволяющее реализовывать моменты в штрафной. Он отличный нападающий. Когда команда полностью придёт в порядок, мы будем доставлять ему мячи, а он будет их забивать», — приводит слова тен Хага журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

Напомним, в нынешнем сезоне шотландский футболист принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и одной результативной передачей. В минувшем матче АПЛ с «Челси» (3:1) Мактоминей оформил дубль.