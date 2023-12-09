Юрий Ковтун рассказал, как в 90-е получал зарплату техникой в «Ростсельмаше»

Бывший футболист сборной России, московского «Спартака» и «Динамо» Юрий Ковтун, выступавший за «Ростсельмаш» с 1991 по 1993 год, рассказал, как в этом клубе зарплату выплачивали техникой.

«В то время мы относились к заводу «Ростсельмаш». И там был бартер, можно сказать, с китайским заводом. Были времена, когда задерживали заработную плату. И у руководства команды была возможность выдавать на футбольной базе товары: видеомагнитофоны, телевизоры, полотенца, холодильники. Столько вещей было! И каждый мог что‑то себе необходимое выбрать. А потом приходилось на толкучке продавать вещи, чтобы за них получить какие‑то деньги», — сказал Ковтун в эфире программы «Всё о главном» на телеканале «Матч Премьер».