Чемпионат Англии по футболу: расписание матчей 16-го тура АПЛ сезона-2023/2024

Сегодня, 9 декабря, стартует 16-й тур английской Премьер-Лиги. Представляем вашему вниманию полное расписание игрового уикенда.

9 декабря, суббота:

15:30 мск. «Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»;

18:00 мск. «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли»;

18:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Ноттингем Форест»;

18:00 мск. «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»;

18:00 мск. «Шеффилд Юнайтед» — «Брентфорд»;

20:30 мск. «Астон Вилла» — «Арсенал».

10 декабря, воскресенье:

17:00 мск. «Лутон Таун» — «Манчестер Сити»;

17:00 мск. «Фулхэм» — «Вест Хэм»;

17:00 мск. «Эвертон» — «Челси»;

19:30 мск. «Тоттенхэм» — «Ньюкасл».

В данный момент лондонский «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии по футболу, набрав 36 очков в 15 матчах. «Ливерпуль» располагается на второй позиции с 34 очками после аналогичного количества встреч. «Астон Вилла» замыкает тройку лидеров. У команды 32 очка.