Бивеев — о матче с «Локо»: кто принимает решение играть в мороз, пусть выйдет, побегает

Защитник «Урала» Мингиян Бевеев высказался о погодных условиях в матче 18-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:2).

«Стоило играть в такую погоду? Кто принимает решение играть в мороз, пусть выйдет, побегает. Прохладно — это мягко сказано. Я не знаю, как играют в футбол те, кто из тёплых стран. Мы с Екатеринбурга — ещё терпимо.

Не впервые в таких условиях играю. Тренировались тоже в таких условиях. Просто играть — это в шортах и футболке. Когда тренируешься, можно хотя бы штаны и кофту надеть.

Ладно, когда -5 или ноль градусов — это нормально. -7 — тоже нормально. Когда -15 в семь вечера… Играли бы в два часа дня, было бы солнышко, светло. Может, потеплее бы было», — сказал Бивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.