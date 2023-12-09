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Бивеев — о матче с «Локо»: кто принимает решение играть в мороз, пусть выйдет, побегает

Бивеев — о матче с «Локо»: кто принимает решение играть в мороз, пусть выйдет, побегает
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Защитник «Урала» Мингиян Бевеев высказался о погодных условиях в матче 18-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 18-й тур
08 декабря 2023, пятница. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
2 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Морозов – 18'     2:0 Тикнизян – 90+5'    

«Стоило играть в такую погоду? Кто принимает решение играть в мороз, пусть выйдет, побегает. Прохладно — это мягко сказано. Я не знаю, как играют в футбол те, кто из тёплых стран. Мы с Екатеринбурга — ещё терпимо.

Не впервые в таких условиях играю. Тренировались тоже в таких условиях. Просто играть — это в шортах и футболке. Когда тренируешься, можно хотя бы штаны и кофту надеть.

Ладно, когда -5 или ноль градусов — это нормально. -7 — тоже нормально. Когда -15 в семь вечера… Играли бы в два часа дня, было бы солнышко, светло. Может, потеплее бы было», — сказал Бивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Турнирная таблица РПЛ
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