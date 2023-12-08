Игроки «Локо» чуть не подрались друг с другом. Крутые эмоции в самом холодном матче зимы!

Матч «Локомотива» с «Уралом» состоялся, несмотря на то, что перед началом встречи градусник показывал «минус 12». Наверное, кому-то в России и такой футбол нужен. По крайней мере победитель должен быть доволен, что сыграл: «Локо» взял три очка и точно завершит первую часть сезона выше «Спартака», а, возможно, ещё и ЦСКА.

Поле на «РЖД Арене», несмотря на климатические условия, находилось в достаточно хорошем состоянии, чтобы команды Михаила Галактионова (продолжающего отбывать дисквалификацию) и Виктора Гончаренко не действовали только в стиле «бей вперёд – игра придёт». Соперники пытались двигать мяч низом, но иногда это всё же приводило к простым ошибкам. Например, пару раз обрезал на своей половине поля защитник «Урала» Итало. Бразильцу, проводящему в России первый сезон, наверное, было особенно тяжело сегодня. Интересно, что в гибкой схеме уральцев Итало периодически превращался из левого защитника в третьего центрального, когда в позиционной обороне пятым в линию обороны падал хавбек Малькевич.

Московский мороз заставлял футболистов двигаться быстрее, так что темп у игры был неплохой. Тем не менее первого удара по воротам немногочисленные болельщики ждали почти 12 минут. Да и тогда опасно пробили не хозяева, а гости. Егорычев красивым пасом пяткой придумал стенку с Каштановым, которому по-прежнему недостаёт точности в этом сезоне РПЛ (всего один гол с игры). У железнодорожников не получалось создавать моменты с игры, и тогда они забили со стандарта. Хозяева разыграли угловой, а после хорошей подачи Глушенкова воздух выиграл футболист с самой подходящей для голов в такую погоду фамилией – Морозов. На холоде центрбек впервые в карьере отличился за «Локо». Пожалуй, на его врывание должен был быстрее всех среагировать Бегич.

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При счёте 1:0 «Локомотив» в целом контролировал игру, нанёс к перерыву шесть ударов и трижды попал в створ. У «Урала» за первый тайм не было попаданий в створ и всего два удара. Ещё один «привоз» на половине поля командой Гончаренко завершился бы голом Миранчука, если бы не сейв голкипера сборной России Помазуна. Тут уральцам просто повезло.

Через несколько минут после перерыва «Урал» перешёл на игру в два форварда – впереди к Каштанову добавился Шеттине, поменявший Итало. Бразильский защитник перед своим уходом поучаствовал в эпизоде, который мог завершиться назначением пенальти в ворота «Локомотива». Уральцы выпрашивали 11-метровый за попадание мяча в руку Морозову, тем не менее судья принял верное решение – рука находилась в естественном положении. При двух нападающих «Урал» увеличил количество подач, а напряжения в собственной штрафной добавлял Лантратов, ошибавшийся на выходах.

Игра стала рваной, особенно с точки зрения «Локомотива». Дзюба несколько выпал, поэтому вполне логично, что, едва прошла середина второго тайма, вместо него вышел раззабивавшийся осенью 2023-го Сулейманов. Артём в матче с «Уралом» ограничился 23 касаниями мяча и 68% точных передач. В чужой штрафной экс-капитан сборной России встретился с мячом всего однажды, по воротам Помазуна не бил и сделал лишь один пас под удар. Помимо того, только на последние 20 минут в заключительном домашнем матче года вышел Пиняев.

Но «Локомотив» и со свежими форвардами больше думал о сохранении минимального преимущества. Какие же нервы были в концовке! Сулейманов едва не привёз пенальти в свои ворота, когда поборолся в штрафной с Шеттине именно как борец, а не футболист. После этого чуть не подрались партнёры по «Локо» Лантратов и Фассон. Вратарь с защитником начали бодаться, причём у бразильца это уже не первый подобный случай. Ранее он конфликтовал с Тикнизяном. А когда «Урал» совсем раскрылся, команда Галактионова улетела в голевую контратаку. Невероятно, но забил опять Тикнизян – свой седьмой мяч в сезоне РПЛ. С паса Пиняева.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в телеграм-канале «Матч Премьер».

«Урал» так и закончил игру без ударов в створ.