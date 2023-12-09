Тикнизян — о матче с «Уралом»: было холодно даже тем, кто находился на скамейке запасных

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян прокомментировал погодные условия в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом». Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0.

«Действительно, было холодно всем, кто был на поле, даже тем ребятам, которые находились на скамейке запасных. Тяжёлые условия. Но наша команда в очередной раз показала характер. В такую погоду мы одержали победу. Думаю, это дорогого стоит и говорит о многом. Гель на волосах не превратился в сосульки? У меня его не было (улыбается)», — приводит слова Тикнизяна официальный сайт «Локомотива».

Напомним, Наир Тикнизян забил второй мяч своей команды в ворота «Урала» в компенсированное время второго тайма. Ему ассистировал Сергей Пиняев.