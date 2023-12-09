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Наир Тикнизян отпраздновал гол в ворота «Урала» в стиле Беллингема

Наир Тикнизян отпраздновал гол в ворота «Урала» в стиле Беллингема
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Вчера, 8 декабря, состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и екатеринбургским «Уралом». Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0. В компенсированное время второго тайма защитник Наир Тикнизян забил второй мяч своей команды в ворота «Урала». Он отпраздновал его в стиле полузащитника мадридского «Реала» Джуда Беллингема.

Тикнизян отпраздновал гол в ворота «Урала» в стиле Беллингема

Тикнизян отпраздновал гол в ворота «Урала» в стиле Беллингема

Фото: ФК «Локомотив»

Напомним, Тикнизяну ассистировал нападающий Сергей Пиняев. Первый мяч в прошедшей встрече был забит на 18-й минуте, когда защитник «Локомотива» Евгений Морозов отличился с передачи Максима Глушенкова. Для Морозова этот гол стал дебютным в составе железнодорожников.

В текущем сезоне Наир Тикнизян принял участие в 16 матчах РПЛ, отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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