В «Спартаке» объяснили болезнью отсутствие ряда игроков в заявке на матч с «Крыльями»

Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал отсутствие некоторых футболистов команды на матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Встреча состоится сегодня, 9 декабря, на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Начало игры — в 14:00 по московскому времени. В частности, на матч с командой не приехали Руслан Литвинов, Тео Бонгонда, Леон Классен и Хесус Медина.

«Отсутствие некоторых игроков в заявке связано с их болезнью. Вирус. Игнатов же, как вы знаете, дисквалифицирован», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Крылья Советов» занимают пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 29 очков после 17 матчей. «Спартак» находится на седьмой строчке, заработав 27 очков. Лидирует «Краснодар» (35).