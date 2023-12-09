«Зенит» купит Артура за € 15+3 млн, согласовываются последние детали сделки

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Санкт-петербургский «Зенит» приобретёт крайнего нападающего «Палмейраса» Артура за € 15 млн, а также заплатит ещё € 3 млн в качестве бонусов. Об этом сообщает Globo Esporte.

По информации источника, на текущий момент согласовываются последние детали этой сделки. Денежные средства, полученные от продажи Артура, помогут «Палмейрасу» усилится перед началом следующего сезона бразильской Серии А.

Напомним, ранее 25-летний футболист подтвердил, что получил предложение от сине-бело-голубых и заявил, что на данный момент раздумывает над ним.

В нынешнем сезоне игрок провёл 57 матчей в составе «Палмейраса», забил 13 голов и отдал три результативных паса. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.