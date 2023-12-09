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Тикнизян: статус лучшего бомбардира «Локомотива» мне безразличен

Тикнизян: статус лучшего бомбардира «Локомотива» мне безразличен
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян высказался о своём статусе лучшего бомбардира команды в текущем сезоне.

«Я даже не думал об этом. Этот статус, грубо говоря, мне безразличен. Главное, чтобы мы оставались в тройке, в четвёрке. По крайней мере для меня это будет гораздо эмоциональнее и положительнее, чем бомбардирство», — приводит слова Тикнизяна официальный сайт «Локомотива».

В нынешнем сезоне Наир Тикнизян принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги, отметился шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также 24-летний футболист провёл семь игр в Фонбет Кубке России, забил два гола и отдал три результативных паса. По данным Transfermarkt, ориентировочная стоимость защитника составляет € 5 млн.

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