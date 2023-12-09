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Тикнизян: «Урал» — хорошая команда, они очень дисциплинированные

Тикнизян: «Урал» — хорошая команда, они очень дисциплинированные
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян поделился мнением о екатеринбургском «Урале».

«Урал» — хорошая команда. Мы с ними за последние несколько месяцев сыграли четыре раза. С ними всегда очень тяжело играть. Они очень дисциплинированные, хорошо обороняются, при фланговых подачах хорошо действуют в зоне штрафной», — приводит слова Тикнизяна официальный сайт «Локомотива».

Напомним, вчера, 8 декабря, состоялся матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги между «Локомотивом» и «Уралом». Железнодорожники одержали победу со счётом 2:0. В компенсированное время второго тайма Наир Тикнизян забил второй мяч своей команды в ворота «Урала» с передачи Сергея Пиняева. Первый мяч был забит другим защитником Евгением Морозовым.

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