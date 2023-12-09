Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Мальорка — Севилья. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хави подтвердил, что «Барселона» не будет покупать вратаря на замену тер Штегену

Хави подтвердил, что «Барселона» не будет покупать вратаря на замену тер Штегену
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что каталонский клуб не будет приобретать голкипера на замену травмированному вратарю сине-гранатовых Марк-Андре тер Штегену.

«Подписание замены для тер Штегена? Нет, мы не будем этого делать. Мы уверены в имеющихся футболистах, а Иньяки Пенья играет на очень высоком уровне.

Мы также верим, что тер Штеген скоро вернётся», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.

Напомним, тер Штеген на неопределённый срок выбыл из состава «Барселоны», поскольку восстанавливается после операции на пояснице.

Пенья находится в системе «Барселоны» с 2012 года. В текущем сезоне голкипер провёл за «Барселону» два матча во всех турнирах, в которых пропустил один гол. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.

Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

Материалы по теме
«Барселона» доверяет Пенье и не рассматривает варианты с подписанием нового вратаря
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android