Хави подтвердил, что «Барселона» не будет покупать вратаря на замену тер Штегену

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что каталонский клуб не будет приобретать голкипера на замену травмированному вратарю сине-гранатовых Марк-Андре тер Штегену.
«Подписание замены для тер Штегена? Нет, мы не будем этого делать. Мы уверены в имеющихся футболистах, а Иньяки Пенья играет на очень высоком уровне.
Мы также верим, что тер Штеген скоро вернётся», — приводит слова Хави Mundo Deportivo.
Напомним, тер Штеген на неопределённый срок выбыл из состава «Барселоны», поскольку восстанавливается после операции на пояснице.
Пенья находится в системе «Барселоны» с 2012 года. В текущем сезоне голкипер провёл за «Барселону» два матча во всех турнирах, в которых пропустил один гол. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн.
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