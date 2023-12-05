«Барселона» доверяет Пенье и не рассматривает варианты с подписанием нового вратаря

«Барселона» не станет экстренно выходить на трансферный рынок после травмы основного голкипера команды Марка-Андре тер Штегена. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, руководство «блауграны» полностью доверяет 24-летнему сменщику тер Штегена — Иньяки Пенье. В каталонском клубе видят в испанском голкипере подходящую кандидатуру на роль временного первого номера. Недавно игрок продлил соглашение с «сине-гранатовыми» до конца июня 2026 года.

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Пенья находится в системе «Барселоны» с 2012 года. В текущем сезоне голкипер провёл за «Барселону» два матча во всех турнирах, в которых пропустил один гол. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 4 млн. Ранее сообщалось об ещё одной травме в составе каталонской команды.