«Арис» проиграл АЕКу. Кокорин был заменён в перерыве

Сегодня, 9 декабря, состоялся матч 14-го тура Первого дивизиона Кипра, в котором встречались АЕК из Ларнаки и «Арис» из Лимасола. Игра прошла на стадионе «АЕК-Арена» в Ларнаке. Игра началась в 18:00 мск. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В самой начале игры на шестой минуте Слободан Урошевич вывел гостей вперёд. После перерыва на 53-й минуте игрок хозяев Франциско Соль не реализовал 11-метровый, однако вскоре ему пришлось перебить его. Соль со второй попытки сравнял счёт. Затем на 75-й минуте игрок «Ариса» Кажу забил в свои ворота.
Напомним, за «Арис» выступает российский нападающий Александр Кокорин, который появился в старте и был заменён в перерыве. Россиянин не отметился голевыми действиями.
На данный момент после 14 сыгранных матчей Первого дивизиона Кипра АЕК располагается на шестой строчке с 23 очками. «Арис» является лидером с 29 очками.
- 9 декабря 2023
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