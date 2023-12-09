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«Аталанта» благодаря голевой передаче Миранчука обыграла «Милан»

«Аталанта» благодаря голевой передаче Миранчука обыграла «Милан»
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Сегодня, 9 декабря, проходил матч 15-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Аталанта» из Бергамо и «Милан». Игра проходила на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия). Главным арбитром встречи был Федерико Ла Пенна, его помощниками являлись Давиде Империале и Валерио Векки. Игра началась в 20:00 мск. Матч закончился со счётом 3:2.

В конце первого тайма команды обменялись забитыми мячами. За хозяев забил Адемола Лукман, а за миланцев отличился Оливье Жиру. После перерыва на 55-й минуте Лукман оформил дубль. Однако под конец матча на 80-й минуте Лука Йович вновь сделал счёт равным.

На самых последних минутах Давиде Калабрия получил две жёлтые карточки и был удалён с поля. Уже через минуту Алексей Миранчук отдал голевую передачу на Луиса Мурьеля, который забил победный мяч.

Напомним, за «Аталанту» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который появился на поле на 82-й минуте и отметился голевой передачей.

На данный момент после 15 сыгранных матчей итальянской Серии А «Аталанта» располагается на седьмой строчке с 23 очками. «Милан» находится на третьем месте с 29 очками.

Италия - Серия А . 15-й тур
09 декабря 2023, суббота. 20:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Окончен
3 : 2
Милан
Милан
1:0 Лукман – 38'     1:1 Жиру – 45+3'     2:1 Лукман – 55'     2:2 Йович – 80'     3:2 Мурьель – 90+5'    
Удаления: нет / Калабрия – 90+3'
Турнирная таблица Серии А сезона 2023/2024
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