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«Астон Вилла» интересуется вингером «Вильярреала» Баэной

«Астон Вилла» интересуется вингером «Вильярреала» Баэной
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Вингер «Вильярреала» Алекс Баэна в зимнее трансферное окно может перейти в «Астон Виллу». Об этом сообщает 90min.

По информации источника, главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери снова хочет поработать с 22-летним футболистом. Именно при испанском специалисте Баэна дебютировал за основную команду «Вильярреала».

Сообщается, что «Астон Вилла» в январе предпримет попытки подписания молодого вингера. Сумма отступных, указанная в контракте футболиста, — € 60 млн.

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В текущем сезоне Баэна провёл за «Вильярреал» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и шестью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Ранее сообщалось об интересе к Баэне со стороны «Барселоны».

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