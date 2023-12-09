«Астон Вилла» обыграла «Арсенал» и сократила отставание от «канониров» до одного очка
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Завершился матч 16-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступал Джарред Джиллетт. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 мск. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Уже на седьмой минуте матча хозяева вышли вперёд. Голом с передачи Леона Бэйли отметился Джон Макгинн. Это взятие ворот так и осталось единственным в сегодняшней игре — 1:0.
После 16 туров текущего розыгрыша английской Премьер-лиги «Астон Вилла» набрала 35 очков и занимает третье место. В свою очередь, «Арсенал» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 36 очков и расположился на второй строчке.
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