Источник: «Аланию» могут возглавить Калешин и Мусаев

Бывший главный тренер «Акрона» Евгений Калешин и экс-наставник «Краснодара» Мурад Мусаев могут возглавить владикавказскую «Аланию», сообщает журналист Иван Карпов.

22 ноября руководство «Алании» объявило об отставке Олега Василенко, команда которого после 19 сыгранных матчей в Мелбет Первой лиге располагалась на шестой строчке с 31 очком.

Калешин совсем недавно был отправлен в отставку с поста главного тренера «Акрона». При этом тольяттинская команда после 20 сыгранных матчей в Первой лиге находится на третьей строчке с 35 очками.

Мусаев после долгих лет в «Краснодаре» отправился в азербайджанский «Сабах», который возглавил осенью 2021 года. Под руководством Мурада команда после 15 проведённых игр в азербайджанской лиге располагается на седьмой строчке с 19 очками.