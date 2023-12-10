«Ньюкасл» готов продать Эмиля Крафта в январе

Защитник «Ньюкасла» Эмиль Крафт может быть продан в предстоящее зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, «сороки» расстанутся с 29-летним игроком обороны в том случае, если ряды команды пополнит новый центральный защитник. Отмечается, что Крафт не соответствует требованиям главного тренера «Ньюкасла» Эдди Хау. Швед продолжает находиться в составе «сорок» только из-за большого количества травмированных игроков.

Крафт выступает за «Ньюкасл» на протяжении четырёх лет (с 2019 года). В текущем сезоне защитник провёл за «сорок» три матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3 млн.

Ранее сообщалось о намерении «Ньюкасла» продлить контракт ещё с одним центральным защитником — Фабианом Шером.