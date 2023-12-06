«Ньюкасл» намерен продлить контракт с Фабианом Шером

«Ньюкасл» в ближайшее время собирается продлить сотрудничество с 31-летним центральным защитником команды Фабианом Шером. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, руководство «сорок» и наставник команды Эдди Хау полностью доверяют швейцарцу и хотят видеть его в команде в ближайшие несколько лет. Несмотря на это, в клубе не исключают подписание нового игрока центральной линии обороны в летнее трансферное окно.

Шер выступает за «Ньюкасл» на протяжении пяти лет (с 2018 года). В текущем сезоне защитник провёл за «Ньюкасл» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с английским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

Ранее сообщалось о желании «Ньюкасла» приобрести голкипера «Арсенала» Аарона Рамсдейла.