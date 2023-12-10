Карло Анчелотти рассказал о сроках возвращения Винисиуса и Камавинга

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, когда смогут вернуться на поле Винисиус Жуниор и Эдуардо Камавинга.

«Винисиуса и Камавинга придётся подождать до 2024 года. Но я думаю, что они будут готовы вернуться к тренировкам с нами под конец перерыва», — цитирует Анчелотти Reuters.

Напомним, что последний свой матч в этом году «сливочные» сыграют 21 декабря против «Алавеса», а следующая после этого игра состоится уже 3 января против «Мальорки».

Винисиус выбыл в середине ноября из-за разрыва двуглавой мышцы бедра с повреждением дистального сухожилия. Это уже не первая травма 23-летнего бразильца в этом сезоне.

Отметим, мадридский клуб преследует целая череда травм. По разным причинам и на разные сроки выбыла целая группа футболистов основного состава, в том числе и голкипер Тибо Куртуа.

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