Анчелотти оценил игру украинца Лунина за «Реал» в матче с «Бетисом»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти оценил игру украинского голкипера Андрея Лунина в матч 16-го тура чемпионата Испании с «Бетисом». Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин и завершилась со счётом 1:1.

«Он сегодня хорошо выступил. Он показал уверенность и индивидуальность. Посмотрим, что будет в следующем матче», — приводит слова Анчелотти Managing Madrid.

Напомним, Лунин выступает за «Реал» с 2018 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне украинец принял участие восьми матчах во всех турнирах, в которых пропустил пять голов и в четырёх матчах отстоял «на ноль».

На данный момент «Реал» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 39 очков.

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