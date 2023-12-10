Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Конечно, это же АПЛ». Габриэл Жезус — о том, видит ли «Астон Виллу» претендентом на титул

«Конечно, это же АПЛ». Габриэл Жезус — о том, видит ли «Астон Виллу» претендентом на титул
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Арсенала» Габриэл Жезус после поражения «Астон Вилле» (0:1) в 16-м туре рассказал, считает ли бирмингемцев конкурентом лондонцев в борьбе за победу в АПЛ.

«Конечно, это же Премьер-лига. Это отличный турнир, очень сильный. Как бы сильна ваша команда ни была, вас может обыграть любой. Они проводят ошеломляющий сезон, имеют хорошего тренера, хорошую команду, поддержку на стадионе.

Это футбол. Они в этой группе, уверены в себе и играют хорошо. А нам нужно сосредоточиться на себе», – цитирует бразильского форварда ВВС.

Напомним, после 16 туров текущего розыгрыша английской Премьер-лиги «Астон Вилла» набрала 35 очков и занимает третье место. В свою очередь, «Арсенал» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 36 очков и расположился на второй строчке.

Материалы по теме
Эмери вслед за «Сити» прихлопнул и «Арсенал»! В АПЛ снова сменился лидер
Эмери вслед за «Сити» прихлопнул и «Арсенал»! В АПЛ снова сменился лидер
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android