«Конечно, это же АПЛ». Габриэл Жезус — о том, видит ли «Астон Виллу» претендентом на титул

Форвард «Арсенала» Габриэл Жезус после поражения «Астон Вилле» (0:1) в 16-м туре рассказал, считает ли бирмингемцев конкурентом лондонцев в борьбе за победу в АПЛ.

«Конечно, это же Премьер-лига. Это отличный турнир, очень сильный. Как бы сильна ваша команда ни была, вас может обыграть любой. Они проводят ошеломляющий сезон, имеют хорошего тренера, хорошую команду, поддержку на стадионе.

Это футбол. Они в этой группе, уверены в себе и играют хорошо. А нам нужно сосредоточиться на себе», – цитирует бразильского форварда ВВС.

Напомним, после 16 туров текущего розыгрыша английской Премьер-лиги «Астон Вилла» набрала 35 очков и занимает третье место. В свою очередь, «Арсенал» после аналогичного количества матчей в чемпионате Англии заработал 36 очков и расположился на второй строчке.