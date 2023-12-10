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Защитник «Спартака» Чернов: в такую погоду мёрзнет всё, но мы за это деньги получаем

Защитник «Спартака» Чернов: в такую погоду мёрзнет всё, но мы за это деньги получаем
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Центральный защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал, что помогает игрокам красно-белых переносить матчи в морозную погоду.

«Как согреваемся в такую погоду? Чай пьём, пледы, грелки у нас есть. Наш тренерский штаб заботится, чтобы мы не заболевали. В такую погоду мёрзнет всё, тяжело. Таблица обязывает выходить и играть, чтобы показать себя. Люди тоже пришли на трибуны в минус. Хочется им показать, что непросто так они пришли. Хочется подарить им праздник. Для них какая-то отдушина прийти на стадион. Им намного тяжелее, чем нам — мы за это ещё деньги получаем», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В матче 18 тура РПЛ «Спартак» на своём поле победил со счётом 3:0 «Крылья Советов». Игра проходила при температуре воздуха минус 13 градусов по Цельсию.

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