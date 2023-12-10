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Маркос Алонсо принял решение покинуть «Барселону» грядущим летом

Маркос Алонсо принял решение покинуть «Барселону» грядущим летом
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Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо намерен покинуть каталонский клуб летом 2024 года, когда у него закончится контракт с сине-гранатовыми. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, испанский футболист недоволен количеством игрового времени, которое он получает в команде Хави. Ранее в СМИ появилась информация, что 32-летний защитник хочет дождаться лета для того, чтобы принять решение, однако по последним сведениям Алонсо уже определился со своим будущим.

Напомним, в нынешнем сезоне испанец принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности Алонсо провёл на поле 299 минут. Также на текущий момент игрок восстанавливается от травмы спины. Защитник перешёл в «Барселону» из «Челси» в 2022 году.

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