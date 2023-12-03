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Игрок «Барселоны» Маркос Алонсо может перейти в клуб из Саудовской Аравии этой зимой

Игрок «Барселоны» Маркос Алонсо может перейти в клуб из Саудовской Аравии этой зимой
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Игрок испанской «Барселоны» Маркос Алонсо может перейти в клуб из Саудовской Аравии этой зимой, сообщает Sport.

У испанского игрока есть предложение от клуба из Саудовской Аравии, однако защитник хочет дождаться окончания контракта с «Барселоной» в июне, чтобы принять окончательное решение.

Алонсо перебрался в каталонский клуб летом 2022 года из английского «Челси» в качестве свободного агента. За всё время футболист сыграл за «Барселону» 43 матча во всех турнирах, где отметился тремя забитыми мячами.
32-летний футболист в составе сине-гранатовых выиграл Кубок и Суперкубок Испании в 2022 году.

На данный момент после 14 туров Ла Лиги «Барселона» набрала 31 очко и занимает четвёртое место в чемпионате.

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Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.

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