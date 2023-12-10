Сергей Юран: я уже кричу о том, что нужно вернуться на систему «весна-осень»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о проведении матчей в морозную погоду. Он считает, что необходимо вернуться на систему «весна-осень».

«Это просто кощунство — играть в такую погоду, я смотрел матч «Локо» — «Урал»… Помню, как играл сам в таких условиях — это очень тяжело, очень. Это просто кошмар, когда пальцы на ногах, извините, становятся раком, ты не понимаешь свои мышцы, свои конечности. Так что побольше бы таких крыш сделали на всех стадионах (как на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. — Прим. «Чемпионата»)!

Дискуссия о возвращении на систему «весна-осень» полностью оправданна? Я уже кричу об этом. На той системе мы выиграли два еврокубка — ЦСКА и «Зенит», стали третьими на чемпионате Европы… Мы и тогда кричали, но нас никто не слышал. Для чего мы тогда переходили на новую систему? Чтобы у нас заявка была, как в Европе? Куда мы лезем… Моё личное мнение — мы обязаны вернуться на систему «весна-осень». Болельщики на «Газпром Арену», наверное, придут и в такую погоду, в декабре. А вот мы играли с «Уралом» 2 декабря — пришло мало людей, но это понятно, потому что холодно», — приводит слова Юрана «РБ Спорт».

Вчера, 9 декабря, в выездном матче 18-го тура чемпионата России «Пари НН» уступил «Зениту» — 0:1.